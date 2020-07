Marcelo passeou pelo Funchal e acabou a beber poncha

O chefe de Estado esteve ao longo da última noite, depois do jantar no restaurante 'O Clássico', a passear pela baixa do Funchal. Logo após a refeição, que juntou diversas figuras políticas da Região, Marcelo Rebelo de Sousa seguiu marcha para o centro da capital madeirense e acabou por passar pelas Vespas, na Avenida Sá Carneiro.

Aproveitou para tirar as habituais selfies - cumprindo sempre com as normas de segurança e utilizando uma máscara -, e seguiu rumo à Zona Velha da cidade. Pelo caminho, já na Avenida do Mar, o presidente da República abordou, foi abordado e conversou com dezenas de residentes.

Já para lá dos Teleféricos do Funchal, ali bem perto da Rua de Santa Maria, o presidente acabou por ser recebido com Vinho Madeira e aproveitou para entrar no espaço 'Venda Velha' para beber poncha. Pelo meio, esteve sempre a ser muito solicitado para tirar fotografias, fosse dos mais novos ou dos mais velhos. Na retina, ficou o sentimento de segurança que transmitiu logo à chegada e que acabou por se materializar da forma como se sente confortável: perto das pessoas.

O programa para este domingo

Durante o percurso feito ontem à noite, de aproximadamente dois quilómetros, a praia não vigiada em frente à Casa da Luz acabou por captar a atenção do Chefe de Estado, mas se quiser mergulhar hoje pela manhã terá de o fazer bem cedo. É que o presidente da República tem de estar às 11 horas no Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, unidade de saúde que enceta a agenda prevista para o 2.º e último dia de visita à Madeira.



Seguir-se-á uma passagem mais prolongada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, por onde ficará até bem perto das 12h30, hora combinada para o almoço em Câmara de Lobos com o presidente do concelho, Pedro Coelho.

Marcelo acabará por ficar na freguesia - que foi forçada a implementar uma cerca sanitária durante o terceiro Estado de Emergência - até sensivelmente 15 horas, de onde vai partir rumo ao Funchal, mais concretamente à Quinta Magnólia, para um encontro com responsáveis de várias IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social).

Hora Local 11h Centro de Saúde do Bom Jesus 11h30 Hospital Dr. Nélio Mendonça 12h30 Câmara de Lobos 15h Quinta Magnólia 17h30 Aeroporto da Madeira

O périplo do chefe de Estado só termina às 17h30, no Aeroporto da Madeira, onde vai aproveitar para visitar a unidade de rastreio à covid-19, estrutura implementada pelo Governo Regional na zona de chegadas da pista de Santa Catarina.