O Presidente da República reservou a manhã deste domingo para ir à missa e escolheu a Igreja do Colégio, no Funchal.

Na missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, o presidente da Republica faz-se acompanhar do Representante da República, Ireneu Barreto, do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, do vice presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e dos secretários regionais Pedro Ramos (Saúde), Eduardo Jesus (Turismo) e Rui Barreto (Economia).

Presidente da República elogiou Albuquerque Marcelo elogiou o presidente do Governo Regional pela "eficácia" de tornar possível esta visita à Região decidida praticamente em cima da hora. Elogiou também o "esforço muito grande" da Região para conter a pandemia, é também revelou que nestes últimos meses esteve sempre em contacto com as autoridades da Região "pelo telefone" para encontrar as melhores fórmulas para a resposta a dar à situação de pandemia. "Ainda bem que no caso da Madeira correu muito muito bem. E isso está a ser reconhecido" sobretudo por quem chega à Região, acentuou.

Para receber a comitiva presidencial, foram reservados quatro bancos de uma das alas da igreja do Colégio.

De seguida o Presidente da República segue para o Centro de Saúde do Bom Jesus, onde vai visitar a unidade covid-19.

Marcelo passeou pelo Funchal e acabou a beber poncha Fez sensivelmente dois quilómetros a pé. Passou pelas Vespas, tirou dezenas de selfies, andou pela Avenida do Mar e foi à Zona Velha ser recebido com entusiasmo e alguma estupefacção por dezenas de pessoas. Acabou a beber poncha