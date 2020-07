Dezenas de emigrantes madeirenses regressam hoje à Madeira

Foram dezenas de emigrantes madeirense que esta manhã viajaram na companhia aérea Easyjet a partir do aeroporto de Gatwick de regresso à Madeira.

Martinho Agrela, natural da Calheta, é taxista em Crawley e contou ao DIÁRIO que o voo não estava completamente cheio, tinha cerca de 30 lugares disponíveis, mas que a grande maioria dos passageiros eram madeirenses e muitos deles já vinham de vez para Madeira.

O emigrante contou ao DIÁRIO que esta manhã viu os restaurantes no Terminal Norte do aeroporto de Gatwick todos fechados, o que lhe causou impressão. Os únicos espaços abertos naquela insfra-estrutura aeroportuária eram um pub e um espaço onde vendem cafés e sandes.

Martinho Agrela viajou com a família e referiu que, no aeroporto da Madeira foram muito bem recebidos, pois já tinham feito o teste à covid-19 em Londres e ficou "muito bem impressionado" com a "eficácia" e com as respectivas estruturas montadas para acompanhar os passageiros que chegavam à Região.