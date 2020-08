PS quer valorizar o empreendedorismo

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) promoveu, esta manhã, na Placa Central do Funchal, uma conferência de imprensa onde defendeu a necessidade imperativa de se criar um programa de valorização do empreendedorismo na Região,que beneficie residentes e emigrantes perante a crise provocada pela pandemia.

“A crise na Madeira tem se vindo a acentuar e já é visível, infelizmente, uma generalização da pobreza entre a população”, começou por afirmar Paulo Cafôfo.

Recordando a crise de 2008 e as previsões pouco "favoráveis" em termos do PIB e desemprego -"que poderá aumentar até aos 25 mil cidadãos" - o presidente do PS-Madeira refere que nesta crise a emigração não será uma "escapatória" e que " pelo contrário teremos o retorno de muitos madeirenses que em dificuldade regressam à sua terra”.

Neste sentido defende a criação de “um programa de valorização do empreendedorismo que pudesse ser útil para os nossos emigrantes”.

“Precisamos de, neste momento, ter a competência necessária não só para atuar para o cumprimento das obrigações, mas essencialmente alocar os recursos necessários para quem aqui reside e para quem regressa à sua terra vindo em dificuldade de países que, habitualmente, são de emigração madeirense”.

Paulo Cafôfo abordou ainda as recentes notícias sobre a dívida que o Instituto de Segurança Social da Madeira deixou prescrever, verba essa que segundo o socialista seria "de grande importância para apoiar as famílias nesta crise"^.

O deputado solista recorda assim que “são já 51 milhões de euros de dívida prescrita e, no último ano, foram já 445 mil euros de dívida”, com a “agravante de que não se publica quem são os grandes devedores, ao contrário do que se passa a nível nacional”, apontou.

“Não podemos estar a proteger quem não cumpre com as suas obrigações, porque o dever da Segurança Social é proteger quem mais necessita, quem está em situação económica social mais frágil.”, concluiu.