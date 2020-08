Segurança Social deixa prescrever mais 445 mil euros

Bom dia! A dívida bruta total de empresas e trabalhadores independentes situa-se em 303,6 milhões de euros e a Segurança Social deixou prescrever mais 445 mil euros. O Governo Regional ainda não publicou a lista dos devedores do tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo.

Os restantes temas de primeira capa

Resignados

Esmagadora maioria concorda com a utilização da máscara na via pública, mas há quem critique “exagero” é a temática que ilustra a grande mancha gráfica do seu matutino.

Desenvolvimento turístico da Madeira assenta em quatro desafios

Consolidar o posicionamento estratégico do destino é um dos objectivos, isto quando foram investidos 184 mil euros na preservação digital do património documental.

Ano favorável para a Freira da Madeira

Estimativas apontam para a existência de 65 a 80 casais da ave marinha mais ameaçada da Europa.

Maior eficácia para reduzir lista de espera

Novo director do Serviço de Dermatologia revela que há três mil doentes a aguardar consulta.