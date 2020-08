Comunidades Madeirenses apostam na Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, hoje, um estabelecimento de dois empresários luso-venezuelanos, na Ajuda, em São Martinho, por achar necessário “acompanhar os concidadãos que têm regressado nos últimos anos à Região, por força das condições políticas, sociais e humanitárias que afetam os seus países de origem”.

Segundo o deputado Carlos Fernandes, os portugueses e lusodescendentes que voltam à Madeira “demonstram confiança no cenário regional e têm contribuído para a dinamização da economia regional, criando assim postos de trabalho, que têm sido importantes para o desenvolvimento económico e para a diversificação da oferta".

Para o parlamentar social-democrata, este investimento é um claro exemplo daquilo que acontece em toda a Região. “Aqui, os nossos empresários encontram confiança, encontram condições para si a para as suas famílias e fixam-se, contribuindo para o meio em que se inserem”, frisou, salientando que a Região continua “de portas abertas” para atrair investimentos oriundos das Comunidades, pois “temos as condições políticas e a estabilidade necessária para que os empresários desenvolvam as suas ideias”.