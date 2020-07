Morreu aos 104 anos Olivia de Havilland, actriz de "E Tudo o Vento Levou"

Em "E Tudo o Vento Levou", de 1939, filme que ganhou 10 Óscares e tem como pano de fundo a Guerra Civil Americana, Olivia de Havilland dá corpo a Melanie Hamilton Wilkes, cunhada de Scarlett O'Hara, filha de um latifundiário.

Contudo, foi o seu desempenho em "Lágrimas de Mãe" (1946) e em "A Herdeira" (1949) que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz, atribuído pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Em 1948, Olivia de Havilland recebeu o prémio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Veneza, pela sua prestação no filme "O Fosso das Víboras", em que interpreta uma jovem mulher internada num manicómio.

Em 2015, no Festival de Cannes, foi distinguida com o Prémio Honorário.

A atriz ficou igualmente conhecida por contracenar com o ator Errol Flynn em vários filmes, como "As Aventuras de Robin dos Bosques" (1938).

Filha de pais britânicos (a mãe era também atriz e o pai advogado), Olivia de Havilland nasceu em Tóquio, no Japão, em 01 de julho de 1916.

Aos 3 anos, após a separação dos pais, foi viver com a mãe e a irmã para a Califórnia, nos Estados Unidos.

A irmã, Joan Fontaine, que morreu em 2013, aos 96 anos, também era atriz, tendo sido laureada com um Óscar pela sua interpretação em "Suspeita", do mestre do 'suspense' Alfred Hitchcock.

Desde a década de 1950 que Olivia de Havilland vivia em Paris.

Em 2010, o ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy distinguiu-a com a Legião de Honra, dois anos depois de os Estados Unidos lhe terem atribuído a Medalha Nacional de Artes.