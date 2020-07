Conselho Económico cria Comissão Especializada Temporária de Revitalização Económica

O Conselho Económico e da Concertação Social da R.A.M. (CECS-RAM) concretizou hoje, dia 30 de Julho, a criação Comissão Especializada Temporária de Revitalização Económica (CETRE).

Este organismo deve acompanhar a evolução da Economia da Região Autónoma da Madeira, em particular para a fase de desconfinamento pós- pandemia, bem como, o conjunto de estratégias que devem ser seguidas em termos de: actividade empresarial; investimento público (urgente e prioritário); atracção de investimento estrangeiro; diversificação económica; sistema fiscal;reforço de sectores do turismo, do comércio e de serviços; atenção aos, níveis de pobreza, das necessidades de apoio social e envelhecimento da população.

A Comissão Especializada Temporária terá a duração de 1 ano a contar da sua constituição e deverá elaborar um Documento Estratégico, para apresentação em Plenário do CECS, que será enviado aos presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional da Madeira e posteriormente tornado público.

O Plenário deverá igualmente, no fim do prazo, avaliar se os objectivos da sua constituição foram atingidos e deliberar sobre o seu futuro.

De referir ainda que nesta primeira reunião da CETRE, foram eleitos o seu presidente e vice-presidente.

Nesta eleição, efectuada pelos membros desta Comissão, Nuno Agostinho (presidente da Direcção da Associação de Jovens Empresários Madeirenses) foi escolhido para o cargo de presidente da CETRE e Ricardo Freitas (presidente da União Geral de Trabalhadores - Madeira) para seu vice.