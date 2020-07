Alunos de Enfermagem na Madeira lançam vídeo e site de alerta às perturbações mentais

'Ninguém está sozinho' é a mensagem de alerta que parte de um grupo de estudantes do 3.º ano de Licenciatura em Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny. No âmbito da Unidade Curricular de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica estes futuros enfermeiros abordaram problemáticas como alucinações, delírios e cognição comprometida, tendo optado por realizar um trabalho repartido em duas componentes: vídeo e site.

Segundo a porta-voz do grupo e principal rosto do vídeo, Mónica Santos, foi proposto pelas docentes da UC que os alunos criassem um website em que fossem abordadas as temáticas das alucinações, delírios e cognição comprometida e o resultado acabou por reunir muita aceitação. A título de curiosidade, a produção multimédia, realizada por Luís Roberto, já alcançou diversas partilhas um ultrapassou as duas mil visualizações.

"O nosso objectivo em realizar este vídeo foi transmitir a mensagem de forma mais realista e apelativa possível, para que as pessoas pudessem perceber que realmente pode acontecer a qualquer um que aparentemente está bem e que 'Ninguém está sozinho', realçando a ideia que os próprios amigos/familiares têm um papel importante na detecção precoce e suporte nestas situações. Para além disso, no website tivemos o cuidado de identificar os contactos das várias instituições disponíveis na Madeira para que as pessoas com estas perturbações mentais possam recorrer e serem ajudadas", explicou a aluna de enfermagem.