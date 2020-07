UMa cria pós-licenciatura em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica

A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa) vai disponibilizar aos enfermeiros a partir do próximo ano lectivo uma pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. As pré-candidaturas estão abertas até 31 de Julho no endereço estão abertas através do endereço https://candidaturas.uma.pt. As candidaturas serão realizadas entre 1 e 31 de Agosto. Caso existam vagas por preencher fundo este período, a UMa vai abrir uma 2.ª fase de 28 de Setembro a 2 de Outubro.

A pós-licenciatura decorre durante três semestres, corresponde a 90 créditos. e irá funcionar de segunda a quinta-feira, das 16h às 21h, em período de teoria (1º e 2º semestres). No período de prática clínica (2º e 3º semestres) o horário dos estágios será ajustado consoante disponibilidade dos estudantes e dos serviços de saúde, revela a instituição de ensino superior.

Para concorrer, os candidatos precisam ter licenciatura em Enfermagem, título profissional e pelo menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.

“Os objectivos gerais do curso são contribuir para o acréscimo de saberes, desenvolvimento de competências e aptidões dos enfermeiros na área especializada de saúde mental e psiquiatria de modo a que prestem assistência às pessoas, grupos e comunidades, ao longo do ciclo vital, aos vários níveis de prevenção; e formar enfermeiros para actuarem como agentes de mudança e desenvolvimento na área de especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria, promovendo a qualificação e a melhoria contínua da qualidade nas equipas, dos serviços e a nível institucional”, refere a UMa.