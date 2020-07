Enfermagem vai aos bairros

Numa parceria entre a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira e a APF – Associação para o Planeamento da Família, às sextas-feiras no Bairro do Ribeiro Real (Câmara de Lobos) e às segundas-feiras, quinzenalmente, na Nogueira (Santa Cruz) irá funcionar um Gabinete de Saúde, no âmbito do projecto ‘100 Riscos’. O lançamento foi esta manhã em Câmara de Lobos e contou com a presença de Augusta Aguiar.

Este projecto, revela a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, “visa contribuir para o desenvolvimento e melhoria nas áreas do planeamento familiar, intervenção na saúde e educação comunitária” dos moradores destes dois conjuntos habitacionais e oferece consultas de enfermagem e com outros técnicos, gratuitas e “de forma anónima e sigilosa”.

“Este projecto vai permitir, por um lado, um acompanhamento personalizado aos nossos inquilinos por parte de um profissional de saúde que se desloca ao próprio bairro, seja um enfermeiro ou psicólogo, por outro lado, estão também previstas intervenções com grupos de jovens, promovendo-se assim a prevenção de comportamentos de risco junto de populações mais vulneráveis”, declara a secretária, citada pelo seu Gabinete. Segundo este, “são propósitos deste projecto a prevenção e sensibilização de doenças infecciosas, através da realização de testes rápidos, aconselhamento pré e pós-teste, gestão de terapêutica, medição da glicémia, avaliação da tensão arterial e realização de sessões de educação para a saúde”.

Os moradores que queiram aceder a estes serviços devem ligar para o número 966769638 ou para o 291607354.