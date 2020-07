Funchal recebe doação do 'Art Center Caravel'

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje, dia 28 de Julho, nos Paços do Concelho, Svetlana Azemikova e Alexander Yurzditskiy, proprietários da Galeria Art Center Caravel, que doaram ao município três quadros com fotografias dedicadas ao balé, captadas pela fotógrafa e bailarina ucraniana, Ksenia Orlova.

“São fotos que vêm enriquecer o acervo cultural da Câmara Municipal do Funchal e reconhecer, igualmente, o trabalho que temos realizado em prol da cultura. Uma cultura feita de uma forma cosmopolita, aberta a todos os intervenientes, e a demonstrar bem o multiculturalismo como ferramenta essencial para enriquecer a cidade do Funchal”, afirmou Miguel Silva Gouveia.

Além dos agradecimentos à Art Center Caravel e à ARTE.M – Associação Cultural e Artística da Madeira pela oferta das obras, na ocasião houve ainda oportunidade para discutir alguns projectos futuros, nomeadamente, a possibilidade do Funchal receber artistas estrangeiros para fazerem produção artística e cultural na cidade.