EDN tem nova estrutura societária

Está consumado o processo de constituição da nova estrutura societária na Empresa DIÁRIO de Notícias.

As alterações hoje assumidas consistem no reforço da posição societária do Grupo Sousa que, através da Newspar – Multimédia, Lda. adquire ao Grupo Blandy uma participação de 28% passando a deter 40% do capital da EDN, tornando-se assim no maior accionista. Também assentam na venda de 36,8866% do capital da EDN por parte do Grupo Blandy à empresa Verbum Media – Comunicação , Lda. do Grupo AFA

Assim sendo, a estrutura accionista da EDN passa a ser a seguinte: Newspar – Multimédia , Lda. – 40%; Verbum Media - Comunicação ,Lda. -36,8866%; Blandy -12% e Global Noticias- 11,1134%.

Na Assembleia Geral de hoje foram eleitos três novos gerentes para o mandato em curso: Carolina Catanho, Ricardo Farinha e Roberto Passos que substituem Michael Blandy, Christopher Blandy e Énio Ferreira. Os gerentes José Bettencourt da Câmara e Guilherme Pinheiro mantêm-se em funções no Conselho de Gerência.

Na ocasião, Luís Miguel Sousa partilhou uma mensagem de confiança: