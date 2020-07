As Ilhas Canárias totalizam 199 casos activos de covid-19, um novo máximo registado no arquipélago desde meados de Março, altura em que o governo central espanhol decretou o estado de emergência no país e determinou um período de confinamento para a população.

Os números avançados pelo Ministério da Saúde confirmaram esta segunda-feira dois novos casos positivos neste arquipélago e mais três recuperações, o que fixa o número de casos activos em 199, menos um do que ontem. De resto, só este domingo foram detectados 28 casos positivos.

Actualmente, uma pessoa está internada numa unidade de Cuidados Intensivos, outras 12 encontram-se internadas em hospitais e as restantes 186 recuperam nas suas casas, sob estreita vigilância médica. Desde o início da pandemia, 162 pessoas morreram de coronavírus nas Ilhas Canárias.

No total, desde o início da pandemia, 2.612 positivos foram identificados na Região, dos quais 2.251 receberam alta. Actualmente, a situação em La Palma, Gomera, El Hierro e La Graciosa permanece estável e livre de covid-19.

