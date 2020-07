Foto Rui Silva/Aspress/Arquivo

O caso suspeito de ontem na Madeira não se confirmou, segundo as análises laboratoriais não detectarem a presença do vírus SARS-CoV-2, informou hoje o IASAÚDE no boletim epidemiológico divulgado esta tarde. A nota de balanço diário dá conta que dos 10 casos que estavam activos, as análises de dois vieram negativo e são dados como recuperados.