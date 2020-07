Reforce o seu sistema imunitário em 2 dias

A quem se dirige? A pessoas com sistemas imunitários debilitados ou para quem pretende reforçar o seu sistema imunitário.

Utilizamos a experiência da Ayurveda para equilibrar o corpo e fortalecer o sistema imunitário. A Ayurveda diz que 80% do nosso sistema imunitário está no tracto digestivo. Por conseguinte, a prioridade máxima quando se fala de reforço do sistema imunitário está a reforçar o sistema digestivo. Este tem a tarefa de reconhecer e processar todas as substâncias que são absorvidas através dos alimentos, as vias respiratórias e a pele e, em seguida, incorporá-las em benefício da saúde ou excretando-as o mais rapidamente possível.

Recomenda-se, portanto, que se preste atenção a uma boa alimentação e à rotina diária de acordo com princípios ayurvédicos, isto também inclui yoga e meditação, curas ayurvédicas regulares para compensar os desequilíbrios e a ingestão de suplementos nutricionais adequados.

Programa inclui:

· Pranayama/exercício respiratório e Yoga em grupo (duração aproximada 1.50h)

· Consulta e aconselhamento individual em matéria de Nutrição com o nosso especialista ayurvédico (duração aprox. 30-45min.)

· Tratamento especial para reforçar Sistema imunitário 2 x (duração aprox. 45 e 6m min)

· Kit de reforço imunitário (limpador de língua, óleo bucal, Chyawanprash-Mus)

Valor por pessoa

Duplo 199€ Single 213€ Noite extra 60€

Inclui acesso livre: Complexo Balnear Lido Galomar; Piscinas Galo Resort, Ginásio e Saunas.

