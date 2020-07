Roteiro de hoje sugere Yoga no Cais do Carvão

O Roteiro desta terça-feira sugere uma aula de yoga ao ar livre e em frente ao mar.

Trata-se da iniciativa ‘Yoga com a Freddie’, marcada para as 19 horas, no Cais do Carvão, no Funchal, a cargo da professora de yoga madeirense Freddie.

Durante uma hora, entre as 19h e as 20 horas, os interessados podem desfrutar de uma aula de Yoga fluída, para todos os níveis e idades. Basta fazer uma pré-inscrição e levar um tapete de Yoga ou toalha grande, casaco ou manta.