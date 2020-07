É mais uma andebolista madeirense que vai tentar a sorte na modalidade fora de Portugal. Carolina Saldanha que actuava no Maia vai vestir na próxima temporada a camisola da formação do Handbol Sant Joan Despí, clube que milita na Liga de Plata, II Divisão.

Carolina da Costa Saldanha fez toda a sua formação no CS Madeira passando por todos os escalões tendo depois rumado à cidade do Porto onde actuou no Maia e fez o seu curso de Educação Física e Desporto.