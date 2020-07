Juventus empata e Ronaldo fica em branco após seis jogos seguidos a marcar

Num verdadeiro jogo de loucos, a Juventus empatou esta noite (3-3) frente ao Sassuolo, 8.º classificado da Serie A. Dos três golos apontados pelos 'bianconeri' neste encontro, nenhum contou com a assinatura de Cristiano Ronaldo e o madeirense acaba por quebrar um ciclo de seis jogos consecutivos a marcar na Liga Italiana.

Quanto ao filme do desafio, que se realizou no Allianz Stadium, a 'Juve' quis resolver cedo a partida e aos 12 minutos já vencia por 2-0, graças a golos de Danilo e Higuaín, ambos assistidos por Pjanic. Mas, a reacção do Sassuolo não tardou e aos 29 minutos o sérvio Djuricic - que conta com passagem pelo Benfica - reduziu antes do intervalo.

Ora, no segundo tempo, os pupilos de Zerbi deram a volta ao marcador quase de 'rajada'. Primeiro por Berardi (51') e depois por Caputo (54'). Ao aperceber-se da péssima reentrada no relvado, Sarri lançou Dybala e Rabiot para mexerem com as coisas e aos 64 minutos foi Alex Sandro a fixar o resultado final.

Com este empate, a Juventus continua no primeiro lugar da Serie A, com 77 pontos averbados até agora, mais sete que o segundo, a Atalanta. A Vecchia Signora prepara-se para celebrar mais um título de campeã.