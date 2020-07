Ronaldo marca mas Juventus perde com Milan

A Juventus perdeu esta noite por 2-4 na deslocação a Milão, frente ao AC Milan, num jogo onde esteve a vencer por 2-0.

O francês Rabiot colocou a equipa de Turim a vencer aos 47 minutos, tendo o madeirense Cristiano Ronaldo dilatado a contagem aos 53 minutos.

No entanto, a Juventus viria a permitir a recuperação do AC Milan, que reduziu aos 62 minutos, através de uma grande penalidade transformada por Zlatan Ibrahimovic. Passado pouco tempo, os milaneses deram a volta ao resultado, com golos de Franck Kessie e do português Rafael Leão, em escasso dois minutos (66 e 67).

Ante Rebic, aos 80 minutos, fixou o resultado final.

Apesar da derrota, a Juventus não perdeu terreno para a Lazio, segunda classificada, derrotada também hoje em casa do Lecce por 2-1.