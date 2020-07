O Presidente do Governo Regional reitera a necessidade de garantir que as regiões ultraperiféricas terão acesso às verbas do Plano Europeu de Recuperação, devendo a comissão tomar medidas nesse sentido, para que estas não fiquem à mercê da decisão arbitrária dos estados centrais.

Durante a sua intervenção, Reunião de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que decorreu hoje, através de videoconferência, Albuquerque solicitou ainda que fosse considerada a criação de uma disposição que leve à necessidade de, no novo instrumento de recuperação económica, as regiões serem ouvidas, dado que os governos centrais farão a gestão desses recursos. Sob pena de o previsto no artigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia relativo à especificidade das ultraperiferias ser esquecido.