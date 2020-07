RUP's sem margem para verem reduzidas 85% das verbas europeias

Miguel Albuquerque considera que as regiões ultraperiféricas não se podem dar ao luxo de ver reduzido a margem dos 85% que actualmente a União Europeia contempla ao abrigo dos fundos comunitários na medida que tornar incomportável o aproveitamento do financiamento para diversos projectos.

Por isso, diz, é imperioso “garantir que no próximo quadro comunitário recebam as verbas que têm direito” insistindo também no “reforço da coesão”, um trabalho que recordou está feito em sede do Parlamento Europeu, sublinhou esta manhã durante uma visita aos Engenhos do Porto Cruz.

O governante explicou que estas regiões, como a Madeira, não terão margem para suportar projectos atendendo aos reduzidos orçamentos que dispõem.

Será exactamente isso que hoje irá dizer na reunião de presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP), que participa esta tarde através de videoconferência, na Quinta Vigia.