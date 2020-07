Acusações a Ricardo Salgado e título do campeonato nas primeiras

“Metade dos créditos à habitação só será paga depois dos 70 anos”, diz a grande do JN, chamando a atenção para as famílias que correm risco de empobrecimento devido s dificuldades dos jovens no acesso ao financiamento e a prazos longos das hipotecas. A vitória oo Benfica ontem deixa a festa do título por conta do Porto. O 2-0 frente ao Vitória de Guimarães justifica “Águia contra a festa”. O jogo FC Porto-Sporting é hoje. Para ler também as notícias de que a factura da luz que aumentou mais do que a do gasóleo na última década e que o Ministério Público acusou Ricardo Salgado de 65 crimes no caso BES.

O ex-director do Banco Espírito Santo ocupa a quase totalidade da capa do jornal Público desta quarta-feira. “Saco azul chegou a campanha de Cavaco e Frasquilho”. Diz ainda o matutino que no caso BES/GES o Ministério Público acusou 18 pessoas e sete empresas. Em causa estão crimes de associação criminosa, burla qualificada e corrupção activa. O pagamento das pensões de reforma vai ser imediato. Esta é uma das medidas do Simplex, a apresentar hoje, diz uma das chamadas. As cirurgias caíram no IPO de Lisboa em Maio e aumentou a circulação de notas e moedas, dois outros temas em destaque.

O Diário de Notícias elege para as gordas “Corrida a vacinas contra a covid-19 entra em fase crítica. Diz o jornal que há mais de 160 candidatas, duas na fase derradeira de avaliação clínica, vão iniciar testes em milhares de pessoas. A acusação de Salgado está em menor, ao lado da questão colocada pelos directores das escolas que pedem clarificação sobre se é um metro de distância no mínimo, ou sempre que possível? A imagem em meia página é uma pintura de índios. “Como é que uma violação devolveu metade do Estado de Oklahoma aos índios?”

Ricardo Salgado está também na capa do i. O jornal escolheu para manchete os dados da covid-19, que em termos de Grande Lisboa só não diminuíram na capital. Em grande ainda duas entrevistas a sindicalistas da aviação sobre a TAP. O presidente do Benfica também foi constituído arguido, tendo as acções em bolsa sido suspensas. Em chamada, os Estados Unidos que estão a deportar para os países de origem os infectados com covid.19.

O Correio da Manhã também traz as acusações do Ministério público a Salgado e a Vieira, mas a maior é para o Benfica. “Águia adia festa no Dragão”. Em baixo, Jorge Jesus e um alegado envolvimento com uma advogada.

“Banca negou mais pedidos de crédito na pandemia”. A proporção de créditos rejeitados aumentou, escreve o jornal Negócios na maior da edição. As restrições ao crédito vão ser ainda maiores. Na foto, a TAP. A companhia receberá os primeiros 250 milhões de euros na próxima semana. O apoio servirá para pagar salários e despesas com os fornecedores. A acusação a Ricardo Salgado está igualmente na nobre. A EDP antecipa fecho da central de carvão de Sines para 2021. É outro tema a merecer espaço na capa. Nas pequenas, as novas de que o primeiro bairro solar nasce em Belas e que o acesso à habitação é um novo risco social.

A Bola traz a taça em grande com o título “Match point”. O Porto precisa apenas de um empate em casa frente ao Sporting. O Record colocou em título “Golos de honra”, com imagem do Benfica ontem. Sobre o Porto, a um ponto do título, escolheu uma frase do treinador Sérgio Conceição “Este pode ser o melhor jogo dos meus 100”. O Jogo escolheu também o Benfica: “Águia resiste”.