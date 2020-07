Lara Vieira soma segundo título no Campeonato Nacional de Mid-Amateur

A madeirense Lara Vieira venceu o Campeonato Nacional de Mid-Amateur – BPI, o primeiro torneio da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) disputado desde que as actividades desportivas foram suspensas, devido à pandemia de covid-19. Luís Costa Macedo venceu a prova, em masculinos.

No torneio feminino nenhuma das sete participantes fez qualquer volta abaixo do Par, mas Lara Vieira assinou um bom cartão de 76 pancadas (+4) no primeiro dia de prova, que lhe deu logo uma vantagem de 5 ‘shots’.

A jogadora do Club de Golf Santo da Serra manteve hoje essa margem de segurança com um “score” de 80, para um agregado de 156 (+12).

Lara Vieira ganhou com 5 pancadas de vantagem sobre Marta Lampreia (81+80), do Club de Golf do Estoril.

A jogadora madeirense lidera destacada a “Road to Troia”, o ranking do novo circuito de Mid-Amateur da FPG, pois também tinha sido a melhor do 1.º Torneio do, a 7 e 8 de Março, na Quinta do Peru, mesmo antes do confinamento obrigatório.

O escalão de Mid-Amateur refere-se a maiores de 30 anos e apresenta grande competitividade, com a presença de vários jogadores que há poucos anos discutiam entre si os títulos de campeões nacionais absolutos e que ainda hoje disputam o título nacional de clubes.

Lara Vieira continua, assim, a somar triunfos na sua carreira desportiva. Em 2002 foi a melhor amadora portuguesa, vencendo nesse ano o Campeonato Nacional Absoluto e a Taça da FPG BPI. Em 2016 já se tinha imposto neste Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI, mas no Quinta do Peru Golf & Country Club, em Azeitão.