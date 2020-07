Lista oficial do rali da Calheta com 45 participantes

Já foi publicada a lista oficial de inscritos para o rali da Calheta, que vai para a estrada no próximo sábado.

A dupla campeã regional Alexandre Camacho/Pedro Calado é a número 1 da lista e vai estrear o Citroën C3 R5. Segue-se a ‘armada’ nacional, liderada pelo campeão em título Ricardo Teodósio.

Ao todo, 11 pilotos que competem no Campeonato de Ralis de Portugal (CPR), incluindo os campeões na última década.

A lista conta com um total de 45 inscritos, com destaque para as 12 viaturas da classe R5, antevendo-se um bom rali nas estradas da Calheta.

As viaturas das equipas do CPR já chegaram ao final desta manhã ao Porto do Caniçal.