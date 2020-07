Madeira faz manchete na imprensa nacional

“45% da população activa está em layoff ou no desemprego” na Madeira, diz a manchete de hoje do jornal Público. Acrescenta o matutino que a crise no turismo está a afectar duramente a economia do arquipélago. Segundo avança, “dos 165 mil activos, 43.700 estão em layoff e 17.500 no desemprego”, uma notícia para ler na página 16. A imagem maior é de Joshua Wong, um dos líderes pró-democracia em Hong Kong. “A china está a exportar a ideologia autoritária para o mundo”. Uber alarga actividade a todo o território é uma das chamadas da edição. Outra é do alerta da Organização Mundial de Saúde sobre novas infecções nos Estados Unidos, Brasil e Índia. Nota ainda para um pulmão humano rejeitado em transplante recuperado com sangue de porco.

“Mais de meio milhão de horas extra na Saúde em apenas um mês” diz a notícia maior de hoje do JN. O trabalho suplementar disparou 17% no primeiro semestre e teve um pico em Maio. Na foto, o incêndio que devorou oito empresas em Castelo de Paiva e colocou em perigo 400 empregos. Um caso de corrupção para beneficiar EDP e as escolas que querem rodar presença dos alunos têm lugar igualmente na principal.

O i chama hoje a atenção para os copos vazios e bebidas estragadas. As cervejas e vinhos produzidos em Portugal estão nos armazéns devido à dificuldade de escoamento. Prazos de validade começam a expirar. Em destaque a falta de máscaras nas esquadras, denúncia do sindicato da PSP e a “guerra” de bombeiros em Elvas, que deixa corporação sem liderança.

O Diário de Notícias fez as contas ao absentismo parlamentar. “PS e BE são quem mais falta”. A fotografia maior é de Alba Baptista Victoria Guerra, duas actrizes portuguesas em destaque na Netflix: Alba é ‘Ava’ a protagonista de ‘Warrior Nun’; e Victoria Guerra é ‘Saffron’ no filme ‘Um Casamento Wilde’. Na primeira página está o próximo ano lectivo, com dúvida para a Educação Física, diz o matutino que há um novo modelo em preparação.

“Covid trava novela da TVI”. Há dois casos confirmados e a produtora suspendeu as gravações. Há um caso positivo também em ‘Nazaré’, na SIC. Na imagem, a notícia o filho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, de dez anos, a conduzir uma mota de água. “Dolores arrisca multa pesada”. O Porto pode fazer hoje a festa, se o Benfica não ganhar logo à noite frente ao Vitória de Guimarães. O plantel está preparado para ir celebrar em hotel. A taça pode ser entregue amanhã.

No Negócios, a notícia de que os prémios e certificados ligados ao PIB estão em risco já a partir de Setembro. As lojas estão a guardar roupa para 2021, as fábricas contam perder duas colecções este ano. O Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia, admite a entrada da TAP nas contas públicas. Na construção, novas regras da DGS vão ter efeito na produtividade das obras. Acesso de independentes à contabilidade organizada será mais apertado.

A Bola coloca em manchete “Operação Saco Azul cerca o Benfica”. Luís Filipe Vieira, o presidente do clube, terá sido constituído arguido. O Record traz que Adrán é a grande aposta. Sporting quer o guarda-redes do Atlético de Madrid. O Jogo aposta na ante-visão do confronto entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting no Norte. “Otávio agarra o leme”.