Comece a semana com uma ronda pela imprensa nacional

"50 mil jovens caem no desemprego" devido à pandemia de covid-19. É este o tema que faz a manchete de hoje do Correio da Manhã (CM).

Entre outros destaques, o CM avança também que o "homicida de Beatriz Lebre" morreu na cadeia.

Numa nota mais positiva, a propósito do início dos Exames Nacionais, o Público diz que as notas de acesso à universidade devem subir e que "a responsabilidade é da covid".

O matutino ensina ainda "como se diz coronavírus" em língua gestual e garante que "70% das obras públicas em Portugal" são realizadas por empresas espanholas.

O Diário de Notícias, por seu turno, dá grande destaque de capa à vila de Óbidos. A reportagem do DN revela que 'a vila dentro da muralha' passou "dos 2 milhões de turistas por ano aos 870 por dia", devido à pandemia.

"Violadores e pedófilos isolados nas cadeias" é manchete do Jornal de Notícias (JN), que destaca as "ameaças de represálias por outros presos e a falta de espaço obrigam a medidas restritivas" nos estabelecimentos prisionais portugueses.

Nos desportivos, o destaque vai para a vitória do FC Porto frente ao Belenenses, para as eleições no Benfica e para a luta das 'águias' por Jorge Jesus.