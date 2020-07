Covid, Centeno e Porto maiores na imprensa nacioal

A epidemia de covid-19 continua a marcar a actualidade, com a revista Visão desta semana a questionar ‘Segunda vaga no Verão?” No artigo, apresenta o risco de novos surtos, os números que assustam o mundo, os conselhos para se proteger e as consequências para a economia. Na corrida à cura, traz também as vacinas e os medicamentos mais avançados. A Revista Sábado sai igualmente à quinta-feira, é dedicada esta semana à descolonização de Angola e Moçambique. “As incríveis aventuras dos portugueses que ficaram em África” traz as histórias na celebração dos 45 anos de ponte aérea.

Na imprensa diária, o Diário de Notícias revela que há explicadores pagos para fazer exames no lugar dos alunos. Com grande parte da avaliação a ser feita à distância, surgem propostas de universitários a professores para fazerem as provas por eles, em troca de elevadas quantias. Para prevenir fraudes, as instituições de ensino começam a pedir a pedir aos alunos que liguem o som e a câmara no computador. Na imagem da edição, uma rua de um bairro antigo, uma moradora e dois jovens turistas. “Covid afastou os turistas mas rendas baratas continuam a não ocupar casas em alojamento local”. Nas chamadas, menos de um ano depois, o Governo volta a mexer no Código do Trabalho.

No i, a imagem maior, meia capa, é de João Araújo, o advogado que defendeu Sócrates enquanto conseguiu. O jornal descreve-o como “o advogado que se surpreendia por ainda estar vivo”, pois há anos lutava contra um cancro. Na manchete, a covid-19. “Marcelo, Costa e Ferro não colocaram questões na última reunião com os peritos”. Os especialistas alertam para o aumento de contágios nos idosos. O jornal chama a atenção: “Escócia, Bélgica e Finlândia deixam Portugal de fora dos corredores turísticos”. Menor, mas na primeira, a providência cautelar do Iniciativa Liberal para travar nomeação de Centeno para o Banco de Portugal; e a retirada de amianto. O Estado gastou 16 milhões em 296 edifícios, mas ainda falta retirar este material perigoso de 3.868 outros.

No JN, o destaque vai para a recolha de armas. “Entrega de armas à Polícia triplica com mudança na lei”. Mais de 137 mil foram retiradas da rua e destruídas nos últimos cinco anos. Desde Julho do ano passado deixou de ser possível ter armamento em casa sem licença de uso e porte. Na fotografia da edição, o caso trágico da mãe que terá matado o filho autista de 17 anos. “Salvei-a, mas ela já tinha empurrado o filho para o poço”, diz testemunha do caso ocorrido em Mirandela. Eduardo era um doce e a mãe vivia para ele, contam na escola. Nesta edição, saiba que os imigrantes em Lisboa e no Porto são agora as principais vítimas da pandemia. A uma coluna, destaque para a Educação: “Um em cada cinco alunos chumba no final do Secundário”. Nesta edição, mais sobre a nomeação de Mário Centeno. O PS está isolado, escreve o matutino. Também em rodapé, a aguardada festa do título para o Futebol Clube do Porto.

O Correio da Manhã traz um caso trágico, de um condutor em excesso de velocidade. “Polícia reformado tira vida a dois GNR”. Foi na sequência de um choque na auto-estrada. A imagem desta edição divide-se entre o Benfica e o Porto. O Benfica a reforçar os cofres em 15 milhões para trazer Jesus; e os adeptos do FC Porto, que já festejam o título. O clube será hoje campeão se vencer o Tondela e se o Benfica perder com o Famalicão.

No Banco de Portugal, os nomeados por Centeno para o Conselho Consultivo colocaram os lugares à disposição. Com a fotografia maior, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. “Marcelo quis acabar com reuniões com peritos para descolar de Costa”. Situação de calamidade vai ser renovada em 19 freguesias da Grande Lisboa. Entre os surtos de covid-19, há um no Hospital de São José. Nas menores, esta edição dá conta que avança o plano da Administração Interna para prevenir racismo e xenofobia nas polícias.

“Protecção no desemprego vai variar por freguesia”, anuncia o Negócios. Diz o jornal que o acesso mais fácil ao subsídio de desemprego depende de despedimento ter ocorrido durante estado de emergência ou situação de calamidade. Em grande na fotografia, Mário Centeno. O ex-ministro das Finanças preside hoje à última reunião do Eurogrupo. “Ronaldo das Finanças brilhou mais cá do que na Europa”. Também com espaço na nobre, os economistas da Universidade Católica avisam para risco de crise financeira.

Nos desportivos, A Bola escreve “Cheira a título”. O FC Porto defronta fora de casa o Tondela, num jogo agendado para as 19h15. Mas a maior parte da capa é ocupada pelo Benfica. “Vieira quer fechar treinador para a semana”. Refere-se ao regresso de Jorge Jesus à Luz. O Record também aposta nas águias. “Garay com Jesus”. O central é hipótese se o treinador regressar a Lisboa. Já O Jogo veste-se de azul para a celebração. “Match Point”. Em caso de festejos, a Câmara do Porto vai estar fechada, o clube não tem planos e o Governo sugere celebrações caseiras.