Serviço de Saúde da Madeira prevê gastar 4 milhões na lavandaria

O Serviço Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) prevê gastar 4 milhões de euros na lavandaria. Trata-se de um novo concurso público para a lavagem de roupa hospitalar com acréscimo de 400 mil euros face ao anterior contrato. Há apenas, no mercado, um prestador apto a corresponder às exigências do serviço. É este o assunto que faz manchete esta terça-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

"Desemprego nos 13% e menos 195 milhões de receita fiscal"

Por baixo da manchete surge uma chamada também com grande impacto: “Desemprego nos 13% e menos 195 milhões de receita fiscal”. Saiba que o Orçamento Suplementar, entregue ontem na Assembleia, traz mais 287,7 milhões de euros e reforça, sobretudo, o sector da Saúde. Governo garante que não vai aumentar impostos.

"Só faltaram os golos"

A grande foto da capa ilustra o empate de ontem entre o Marítimo e o Rio Ave: “Só faltaram os golos” - Marítimo empata ambições do Rio Ave e mantém a baliza inviolável pelo quarto jogo consecutivo.

"Educação investe 8 milhões em refeições"

“Educação investe 8 milhões em refeições” é outro dos destaques da primeira página. O contrato de fornecimento privilegia produtos regionais e vai ser, pela primeira vez, formalizado a uma empresa da Madeira. Noutra nota de destaques, poderá ler que “Sacos de plástico rendem 69 mil para a ‘Conservação da Natureza’”.

"Rali inédito na Calheta"

Finalmente, ainda na área do Desporto, poderá ler que aí vem um “Rali inédito na Calheta”. Uma forte presença nacional marca prova adaptada às restrições impostas pela pandemia.

Tudo isto e muito mais poderá ler na edição impressa desta terça-feira, também em formato e-paper.

Temos para si actualizações constantes no site dnoticias.pt, no facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, também, para acompanhar na TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e fique em segurança.