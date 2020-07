Saiba o que é notícia hoje

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje em sede de concertação social para discutir os apoios à retoma da atividade empresarial e laboral, após os constrangimentos causados pela pandemia de covid-19.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social foi convocada a pedido da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e tem como ponto único de agenda o "Apoio à Retoma Progressiva".

No âmbito das regras de segurança sanitária, a reunião será realizada por videoconferência, estando os membros do Governo presentes na sede do Conselho Económico e Social (CES).

Em Portugal, morreram 1.662 pessoas das 46.818 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, divulgado na segunda-feira.

No futebol, o Benfica está obrigado a vencer na receção ao Vitória de Guimarães para evitar desde já a consagração do FC Porto como campeão nacional de futebol, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

A oito pontos dos 'azuis e brancos', quando estão nove pontos em disputa, só a vitória permitirá aos ainda campeões nacionais impedirem que os 'dragões' façam a festa ainda de 'sofá', quando estes apenas jogam na quarta-feira, quando disputarem no Dragão o 'classíco' com o Sporting.

Apesar de entregar o título, um empate é suficiente para o Benfica confirmar definitivamente o segundo lugar e o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2020/21, abrindo a vaga para o quinto colocado aceder à Liga Europa.

Nos outros encontros da 32.ª ronda, realce para os que envolvem os 'aflitos' Portimonense e Tondela frente a Boavista e Gil Vicente, respetivamente.

Os tondelenses, 15.ºs colocados, com 30 pontos, visitam o já seguro Gil Vicente, nono, com 39, a partir das 21:30, já depois de o depois de o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 27, receber o também já a salvo Boavista, 11.º com 38.

Antes, o Santa Clara, que assegurou a manutenção e segue no 10.º lugar, com 38, recebe o já despromovido Desportivo das Aves, lanterna-vermelha, com 17.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A exposição "Homo Kosmos (cough cough)", onde Tiago Borges e Yonamine voltam a encontrar-se, é inaugurada hoje na Galeria Avenida da Índia, em Lisboa, com curadoria de Tobi Maier, diretor das Galerias Municipais, tuteladas pela Câmara de Lisboa.

A exposição, para a qual Tiago Borges e Yonamine criaram novas obras, faz parte do programa de mostras das Galerias Municipais de Lisboa, que arrancou na quinta-feira passada, no jardim da Galeria Quadrum.

A exposição pode ser vista de terça a domingo, entre as 14:30 e as 19:00, até 04 de outubro.

INTERNACIONAL

A festa nacional francesa faz-se hoje pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial sem desfile militar nos Campos Elísios, substituído por uma cerimónia estática de homenagem ao pessoal hospitalar e uma entrevista do Presidente, Emmanuel Macron.

A cerimónia do dia da Bastilha vai acontecer na Praça Concorde e vai contar com cerca de 1.800 participantes entre as Forças Armadas (normalmente o desfile reúne cerca de 4.000) e 2.500 convidados nas bancadas.

Ao contrário do tradicional desfile, será fechada ao público devido à pandemia e várias estações de metro e ruas vão ser interditas na capital para evitar aglomerações.

Os principais homenageados neste 14 de julho vão ser os militares que ajudaram nas diversas operações de hospitais de campanha e transferência de doentes com o vírus entre hospitais e a primeira linha, ou seja, todo o pessoal hospitalar que ajudou a combater a doença no país.

O Presidente Emmanuel Macron vai dar a sua primeira entrevista do 14 de julho, dia da festa nacional, recuperando a tradição de presidentes precedentes.

Em vez de mais uma comunicação ao país, esta foi a forma que o Eliseu escolheu para o Presidente fazer um novo balanço do fim do confinamento e lançar as bases políticas para o resto do mandato até 2022, após a recente remodelação do Governo.

Os quatro países convidados este ano são a Alemanha, a Suíça, a Áustria e o Luxemburgo, os países que acolheram pacientes franceses em estado grave quando muitos hospitais em França atingiram o nível de saturação devido à pandemia

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O parlamento angolano vota hoje, na generalidade, a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) 2020 revisto, documento elaborado com "pragmatismo e realismo", segundo a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves.

A proposta de OGE 2020 revisto, devido à pandemia de covid-19, está estimado em 13,5 biliões de kwanzas (20,3 mil milhões de euros), com um défice de 4% face à proposta anterior.

A proposta governamental prevê um défice de 4% aos 15 biliões de kwanzas (22,6 mil milhões de euros) da anterior proposta e com um preço médio do barril de petróleo de 33 dólares (30 euros).

O parlamento angolano reúne-se em sessão extraordinária, para discussão e votação na generalidade da proposta de lei que aprova o OGE revisto para o exercício económico 2020, estando previstas também declarações políticas.

O Governo português e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) vão doar hoje 200 mil máscaras na província de Maputo, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

As entidades vão doar ainda cinco mil fatos para o pessoal médico e outros profissionais de saúde daquela província do sul de Moçambique.

Do total de 200 mil máscaras, 100 mil são reutilizáveis, sendo destinadas às entidades necessitadas daquela província e, as restantes, são máscaras cirúrgicas, que deverão ser entregues também a profissionais de saúde.

O apoio conjunto enquadra-se no plano de resposta à pandemia entre Portugal, os Países de Língua Oficial Portuguesa (Palop) e Timor-Leste, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

PAÍS

O Tribunal de Coimbra procede hoje à leitura do acórdão do caso de um homem de 51 anos suspeito de ter burlado dez pessoas com anúncios falsos de venda de telemóveis na internet.

O arguido já foi condenado em três processos a pena de multa por burla simples em Braga, Leiria e Vila Franca de Xira, contou com a suspensão provisória noutros dois e ainda foi arguido em 11 inquéritos em que houve desistência de queixa na sequência do pagamento do valor apropriado.

Em todos os processos está em causa um sistema de anúncios falsos de venda de 'Iphone' que o arguido é suspeito de ter criado, recebendo a quantia total ou uma parte desta por parte dos interessados, sem nunca chegar a enviar o produto.

O arguido está acusado por dez crimes de burla qualificada na forma consumada, dois crimes de burla na forma tentada e um crime de branqueamento.

Durante as alegações finais, o Ministério Público (MP) defendeu que o arguido tem de ser condenado a uma pena, mas que esta poderá ser uma pena de prisão suspensa na sua execução.

O presidente do coletivo de juízes pediu ao arguido para fazer "um esforço" para ressarcir os ofendidos até à leitura do acórdão, argumentando que o Tribunal de Coimbra valorará essa mesma ação aquando da definição da pena a aplicar.