10.º encontro de avaliação da pandemia entre os assuntos do dia

O chefe de Estado, primeiro-ministro, presidente da Assembleia da República, líderes partidários, patronais e sindicais reúnem-se hoje pela décima vez com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

Estas sessões, que começam com apresentações técnicas e depois têm uma fase de perguntas, foram uma iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, com um objetivo de partilha de informação, e ultimamente têm-se focado mais na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Esta é a primeira reunião depois de o presidente do PSD, Rui Rio, ter considerado em entrevista ao Porto Canal, divulgada no sábado, que estas reuniões "começam a ter pouca utilidade" e deveriam "dar uma fotografia objetiva e curta" da situação, seguida de "conselhos técnicos".

Após a última reunião, há duas semanas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que habitualmente faz uma síntese das conclusões aos jornalistas, relatou que vários especialistas recomendaram a opção por "medidas concretas e específicas para áreas geográficas também específicas", ao "nível de freguesia", em vez de "medidas genéricas".

Entretanto, o Governo tomou decisões nesse sentido, colocando a generalidade do território nacional em situação de alerta devido à pandemia de covid-19, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, onde 19 freguesias continuaram em situação de calamidade.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, inaugura hoje a exposição "Paula Rego. O grito da Imaginação", que junta obras da artista portuguesa realizadas entre 1975 e 2004.

A exposição monográfica que resulta de uma parceria entre o museu e a Fundação Serralves tem como ponto de partida o núcleo de obras de Paula Rego na coleção da instituição sediada no Porto, realizadas entre 1975 e 2004, e estará patente ao público até 18 de outubro.

A inauguração da exposição acontece no dia do município de Chaves, no distrito de Vila Real.

DESPORTO

O treinador Lito Vidigal estreia-se hoje no comando do Vitória de Setúbal, à procura de pontos na luta pela manutenção na I Liga de futebol, na visita ao "lanterna vermelha" Desportivo das Aves, na 31.ª jornada, a partir das 21:15.

Depois da saída do espanhol Julio Velazquez e de Meyong ter assumido provisoriamente o comando da equipa, Vidigal tenta interromper uma série de 12 jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas, que deixa os sadinos na 16.ª posição, com 30 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.

Já despromovido, o Desportivo das Aves, 18.º posicionado, não vence há 11 encontros e na primeira volta perdeu em casa do Vitória de Setúbal, por 1-0.

No primeiro encontro da ronda, o Boavista, oitavo classificado, com 38 pontos, recebe o Marítimo, 12.º, com 34, numa partida marcada para as 19:00.

ECONOMIA

O ex-ministro das Finanças Mário Centeno é hoje ouvido no parlamento a propósito da sua designação pelo Governo para governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa.

Carlos Costa está em funções há 10 anos e termina hoje o seu mandato, apesar de se manter até à tomada de posse do sucessor.

A audição de Centeno, que começa às 09:00 na comissão de orçamento e finanças, é obrigatória antes de ser nomeado governador do banco central.

A escolha de Centeno para o cargo foi polémica, pelo facto de este responsável passar quase diretamente do Ministério das Finanças (onde foi ministro até junho) para o Banco de Portugal e, em 09 de junho, ter sido mesmo aprovado no parlamento, na generalidade, um projeto do PAN que estabelecia um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas na área das Finanças e o desempenho do cargo de governador.

Contudo, em 17 de junho a esquerda parlamentar (PCP e BE, sendo já sabido que PS era contra) demarcou-se da intenção do PAN de estabelecer esse período de nojo e, em 25 de junho, o parlamento suspendeu por quatro semanas a apreciação na especialidade do projeto do PAN até chegar o parecer pedido ao Banco Central Europeu (BCE).

No mesmo dia, o primeiro-ministro, António costa, escreveu ao presidente da Assembleia da República a comunicar a proposta do Governo para nomear o ex-ministro das Finanças Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal.

INTERNACIONAL

A chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se hoje em Bruxelas com os líderes das instituições da União Europeia sobre o plano de recuperação e para apresentar no Parlamento Europeu as prioridades da presidência semestral alemã da UE.

A visita de Merkel ocorre uma semana após ter assumido a presidência do Conselho da União Europeia, no que constitui o arranque do trio de presidências do qual Portugal faz parte (no primeiro semestre de 2021).

Em 02 de julho, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou que convidou os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Parlamento, David Sassoli, assim como a presidência rotativa do Conselho da UE, para este encontro que visa desbravar caminho para um acordo rápido sobre o pacote de recuperação pós-covid.

À tarde, Merkel participará num debate no Parlamento Europeu sobre o programa da presidência alemã, tendo a chanceler assumido já por diversas vezes que a grande prioridade é precisamente o plano de recuperação para reerguer a economia europeia do profundo choque causado pela pandemia de covid-19.

O desejo declarado de ambas é que seja alcançado um acordo sobre o Fundo de Recuperação e o orçamento da União para 2021-2027 já na cimeira agendada para 17 e 18 de julho, em Bruxelas.

Esse Conselho Europeu constitui o tema de um outro debate que terá hoje lugar no Parlamento Europeu -- em sessão plenária entre hoje e sexta-feira -, com a participação de Charles Michel e de Ursula von der Leyen.

O Presidente mexicano, Andrés Lopez Obrador, reúne-se hoje, em Washington, com o homólogo norte-americano, Donald Trump, para analisar um conjunto de questões políticas, económicas e sociais, sobretudo ligadas ao comércio bilateral, à migração, ao combate ao narcotráfico e à violência.

A visita ocorre numa altura em que os dois países, vizinhos, estão a braços com uma forte incidência da pandemia do novo coronavírus e a quatro meses das presidenciais nos Estados Unidos, em que Trump pretende cativar votos da vasta comunidade hispânica.

Obrador, um nacionalista e populista, tem nos braços um México que já se encontrava numa crise económica antes da pandemia e, com ela, perdeu cerca de um milhão de postos de trabalho, pelo que vai procurar o apoio económico dos Estados Unidos.

A questão da violência na fronteira comum, associada ao tráfico de droga, a construção do muro, o combate ao narcotráfico (nomeadamente nas transações bancárias) e, sobretudo, a questão dos migrantes e a geração de emprego estão também na agenda.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) distingue hoje o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, com o Prémio Mutualismo e Solidariedade.

A organização justifica a atribuição da distinção por o chefe do Governo são-tomense encarar "o modelo mutualista português como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento económico e social do país".

São também homenageados o cardeal português José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário do Vaticano, com o Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional, e o presidente da Câmara Municipal de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, com o Prémio Cidadania e Solidariedade.

PAÍS

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica dos Açores estão hoje em greve, para exigir negociações com vista à revisão da carreira, e realizam manifestações em várias ilhas do arquipélago.

Segundo o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde (STSS) das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, esta paralisação é uma forma de protesto "contra a recusa", por parte do Governo Regional, em negociar a revisão da carreira destes técnicos, bem como os descongelamentos a aplicar.

As concentrações, entre as 11:00 e as 13:00, estão programadas para as ilhas do Faial, em frente à Assembleia Legislativa Regional, em São Jorge, em frente à representação da Assembleia Legislativa, na Terceira, junto à Secretaria Regional da Saúde, em São Miguel, em frente ao Palácio de Santana, sede do Governo Regional, e em Santa Maria, perto da Unidade de Saúde da Ilha.

Os trabalhadores da Transtejo realizam hoje um plenário para decidir que ações vão tomar perante o bloqueio na negociação coletiva na empresa, estando prevista a interrupção das ligações fluviais entre Lisboa e a Margem Sul.

No caso dos terminais de Almada, a empresa estima que as ligações fluviais de Cacilhas fiquem interrompidas entre as 14:20 e as 17:35, enquanto as da Trafaria/Porto Brandão devem parar entre as 09:30 e as 19:00.

Também no mesmo dia, mas no concelho do Seixal, o serviço pode paralisar das 14:00 às 18:15 e, no Montijo, entre as 13:30 e as 18:30.

Já as ligações fluviais do Cais do Sodré a todos estes terminais devem estar interrompidas entre as 13:00 e as 18:00.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

SOCIEDADE

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, presta hoje esclarecimentos no parlamento sobre a conclusão do atual ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições de ensino superior.

A pedido do grupo parlamentar do PSD, os deputados da comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebem hoje Manuel Heitor, numa audição que acontece cinco dias depois das audições dos presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Depois de um ano letivo marcado pela pandemia de covid-19 que em março fez com que todos os alunos do ensino superior deixassem de ter aulas presenciais e passassem a ter aulas à distância, o PSD quer ouvir o ministro sobre a conclusão do ano letivo.

Os estudantes e investigadores do ensino superior foram os primeiros a ser convidados pelo Governo a regressar aos estabelecimentos de ensino e laboratórios de investigação, no entanto o processo foi mais lento do que o previsto.

A falta de equipamentos tecnológicos necessários para acompanhar as aulas, os receios do aumento do abandono escolar, o recrudescimento de famílias carenciadas e a consecutiva necessidade de reforçar as verbas para a ação social deverão ser outros pontos abordados.

Na semana passada, os representantes das instituições de ensino superior anunciaram que estavam a preparar tudo para um regresso ao ensino presencial. No entanto, o próximo ano letivo continua dependente da evolução da pandemia de covid-19.