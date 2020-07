Até ao momento, já foram gerados na Região, 67,2 milhões de euros em reembolsos de IRS. A notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO revela que 115.349 contribuintes da Madeira e do Porto Santo submeteram a declaração anual de impostos, porém um número elevado de processos está ainda pendente para análise da Autoridade Tributária.

Em destaque na edição de hoje está o Mercado dos Lavradores, espaço emblemático da Região e, mais especificamente da cidade do Funchal, está a sentir de forma muito profunda os efeitos da pandemia de Covid-19. Em reportagem no local, o DIÁRIO encontrou espaços que já encerradam de vez e muitos comerciantes que não facturam nada durante dias. Além do impacto da pandemia, persistem problemas antigos que vieram agora ao de cima.

Na edição que noticia o facto de estar garantida a permanência do Marítimo na I Liga do Futebol nacional, após a derrota do Portimonense frente ao Rio Ave, saiba tudo sobre os 6 milhões que os verde-rubros exigem ao Porto. Tal como o DIÁRIO avançou na tarde de ontem, o clube insular intentou dois processos no Tribunal do Funchal por causa de Pepe e Kleber.

Hoje também há espaço para o rescaldo do debate do Estado da Região que decorreu ontem na Assembleia Legislativa. Na ocasião, Miguel Albuquerque confessou que aposta pouco na mediação do Presidente da República e voltou a criticar o Governo Central pela falta de respostas à Região. Já Paulo Cafôfo pediu menos “guerrilha”.

E hoje como é sexta-feira, é dia de 'Lista de Espera'. Na rubrica de hoje, recordamos que Rita Andrade, ex-secretária da Inclusão, a quem foi 'prometido' por Albuquerque a direcção do IASAÚDE num formato de direcção regional, ainda não tem 'posto' depois de oito meses.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO de Notícias.