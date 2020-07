Entrega de alimentos ao Banco Alimentar na Escola Profissional Atlântico

Amanhã, dia 14 de Julho, pelas 14h30, na Escola Profissional Atlântico (EPA), decorrerá a entrega de alimentos ao Banco Alimentar, no âmbito do projecto 'EPA Social - Dividir para Multiplicar Sorrisos', da iniciativa das turmas de 3.º ano dos cursos de Técnico de Apoio Psicossocial, e Técnico de Apoio à Gestão, na Disciplina de Laboratório de Marketing Social, na sequência da covid-19. O projecto contou com a participação e envolvimento dos alunos da EPA, de todo o pessoal docente e não docente.

Na cerimonia, estará presente a Presidente do Banco Alimentar, os elementos da Direcção da EPA, alunos responsáveis pelo projectos e jovens que estão no Banco Alimentar ao abrigo do programa da Direcção Regional de juventude- jovem em formação.