Ajuda de Lisboa gera alívio de 96 milhões

Bom dia! A ajuda de Lisboa vai gerar um alívio de 96 milhões. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira explica que os encargos da Região com o serviço da dívida, em 2021, vão chegar aos 314 milhões de euros. No fim deste ano o passivo directo vai sofrer um forte aumento, face a 2019.

Outros assuntos em destaque

Marmeleiros com um caso positivo. Paciente internado testou positivo à covid-19. Madeira tem 23 novos casos e 319 em estudo.

23 novos casos e 319 em estudo na Madeira Número de pessoas internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 subiu para 13, sendo que dois infectados estão nos Cuidados Intensivos desta mesma área

Factura do SESARAM com juros aumenta. Tribunal Administrativo e Fiscal recebeu mais uma queixa contra o serviço público, por pagamentos realizados fora do prazo legal.

Alvinegros surpreendidos. Nacional perde diante do Santa Clara (1-3) e fica sem direito a prenda do seu 110.º aniversário.

Região já recebeu totalidade das vacinas contra a gripe. Foram inoculadas 45 mil pessoas até sexta-feira passada.

