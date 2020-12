Jovens social-democratas distribuíram alimentos, deram concertos e doaram sangue este Natal

O mês de Dezembro ficou marcado, no meio de alguns jovens social-democratas da concelhia do Funchal, por diversas acções solidárias. O ciclo, que agora encerrou, pautou-se pela entrega de entrega de bens alimentares a associações de solidariedade social - adquiridos no comércio local -, concertos solidários em lares e centros de dia, e ainda uma doação de sangue ao serviço de sangue do SESARAM.

Pequenos gestos que, no entender da JSD-Madeira, "fazem toda a diferença junto dos seus destinatários e, acima de tudo, valorizam o trabalho que estas instituições desenvolvem a favor de quem mais precisa, ao longo de todo o ano e na base de um grande esforço que é exemplo e que deve ser reconhecido publicamente".

Embalados pelo espírito natalício, os jovens social-democratas assumem que todas as iniciativas desenvolvidas durante este período acabam por servir como rampa de lançamento de um projecto mais ambicioso, a concretizar em 2021, precisamente relacionado com a proximidade às instituições e com o apoio e a auscultação às populações, nomeadamente as mais carenciadas. "É preciso identificar os problemas e reforçar as soluções e é também aqui que nós temos um papel a cumprir e um contributo a prestar", sublinham.

Importa referir que estas acções solidárias foram realizadas nas várias freguesias do concelho do Funchal, com concertos solidários em São Roque (Irmãs Hospitaleiras, Lar Adventista, Centro de Dia da Penteada e Centro de Dia de São Roque), entregas de bens alimentares em freguesias como São Pedro, São Martinho e Sé (Criamar, OLHO.te, 'Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha' e Cruz Vermelha Portuguesa), culminando com uma doação de sangue ao serviço de sangue do SESARAM.

Recorde-se que as Concelhias da JSD de Machico, Santa Cruz e Ponta do Sol também estiveram em alta neste período natalício, com várias acções solidárias que terão igualmente continuidade em 2021.