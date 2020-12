O presidente do Governo Regional afirma ainda não ter informação sobre quando chegam as vacinas contra a covid-19 à Região.

"Tudo vai depender da Pfizer", afirmou Miguel Albuquerque à margem da apresentação do novo troço de acesso dos veículos de emergência à via rápida. De qualquer forma, afirma que a Região está pronta para iniciar a administração de vacinas 6 horas após as mesmas chegarem.