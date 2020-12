Processo do autocarro do Caniço empatado pelas autoridades alemãs

O processo judicial relacionado com o acidente do autocarro no Caniço está a marcar passo nos últimos dez meses, porque as autoridades da Alemanha recusam fornecer os dados de identificação para que o Ministério Público português possa notificar os familiares próximo dos 29 turistas falecidos. O assunto faz manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Esta edição é especial por ter mais um balanço ao ano de 2020. Chegou a vez de recordamos os factos não ligados à pandemia que marcaram o ano na Região.

Contudo, a foto em maior destaque na primeira página está reservada para Cristiano Ronaldo, que foi ontem eleito Jogador do Século. O atleta madeirense afirmou que a distinção dos ‘Globe Soccer Awards’ dá-lhe motivação “para poder jogar mais alguns anos”.

Quanto à pandemia de Covid-19, ontem foi detectada a nova estirpe em passageiros que chegaram à Madeira vindos do Reino Unido e descobriu-se que metade dos utentes de um lar no Funchal estão infectados. Para contrabalançar, hoje devem chegar as primeiras vacinas à Região.

O reerguer da Ponta Delgada e Boaventura entre a lama e o suor, o golo supersónico de Rúben Micael que abriu caminho à vitória do Nacional frente ao Tondela (2-0) são outras notícias com chamada à primeira página.