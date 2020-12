Aproveite a campanha de Natal da Gestlíder Papelaria & Decoração!

A Gestlíder Papelaria & Decoração, Lda., acaba de lançar a Campanha de Natal, onde é possível usufruir de 15% de desconto em todos de decoração e brinquedos, inclusive nos artigos da nova coleção.

A partir de 4 de Dezembro, o Natal ganha outra vida!

Todos os artigos encontram-se também disponíveis na nossa loja online e para os residentes no Funchal, as entregas são gratuitas. A magia do Natal está mesmo à distância de um clique!

Visite-nos em www.gestlider.com



Aproveite a nossa Campanha de Natal em vigor até 31 de Dezembro de 2020.



Relembramos que a exemplo do que tem acontecido em anos anteriores, no mês de Dezembro realizamos um workshop de Arranjos Florais de Natal. O workshop irá decorrer no dia 11, entre as 10:00 e as 13:00, no nosso ateliê de artes decorativas. O workshop é gratuito, sendo que o material a utilizar deverá ser adquirido na nossa loja. Naturalmente, a lotação está limitada segundo as normas em vigor, relativas ao Covid-19.



Para mais informações, não hesite em contactar:



Telefone: 291 233 334/6

E-mail: [email protected]

Loja Online: www.gestlider.com

Redes Sociais: @gestlider.papelaria



Loja Física: Caminho do Cemitério de Santo António nº23, 9020-076 - Funchal