Marítimo com uma alteração no 'onze' em Famalicão

Jean Irmer por Jean Cléber. É esta a única alteração promovida no 'onze' do Marítimo por Lito Vidigal para o desafio diante do Famalicão, agendado para as 18 horas deste sábado.

A troca de médios é a mexida de relevo face ao encontro anterior que terminou empatado a zero, frente ao Nacional da Madeira, jogo no qual o brasileiro cumpria castigo após a expulsão em Moreira de Cónegos, na 6.ª jornada.

Eis o onze do Marítimo: Amir, Cláudio Winck, Zainadine, Lucas Áfrico e Fábio China; Jean Irmer, Pelágio e Bambock; Jorge Correa, Rodrigo Pinho e Joel Tagueu.