Mulher encontrada morta em casa na Ponta do Pargo

Uma mulher com 59 anos, que não era vista já há alguns dias pela vizinhança, no sítio do Salão de Cima, na Ponta do Pargo, foi este sábado encontrada morta.

Os vizinhos desconfiaram pela ausência da vizinha, suspeita que os levou a chamar a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a corporação de Bombeiros Voluntários da Calheta.

As entidades viram-se obrigadas a arrombar a porta e encontraram a mulher já cadáver.