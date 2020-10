México mobiliza militares e declara estado de alerta devido ao furacão Delta

O México mobilizou hoje 5.000 militares para o sudeste do país perante a chegada iminente do furacão Delta, de categoria 4 numa escala de 5, e declarou o estado de alerta em várias zonas, incluindo na turística Cancún.

"Foram dadas instruções para mobilizar até 5.000 elementos com todo o equipamento necessário para proteger a população, e esperamos que o furacão Delta perca força", declarou o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, numa conferência de imprensa.

Os militares mobilizados, que pertencem ao secretariado da Marinha, vão executar planos previstos na assistência a áreas afetadas por catástrofes naturais.

A Comissão Nacional da Água (Conagua) mexicana relatou que o furacão Delta se intensificou e subiu para a categoria 4 na escala de Saffir-Simpson.

"O seu centro situa-se a 675 quilómetros a sudeste de Cozumel e a 710 quilómetros a sudeste de Cancún", no estado de Quintana Roo (no sudeste do México), segundo indicou o organismo num comunicado.

Com ventos até 155 quilómetros por hora, o Delta está a mover-se para oeste-noroeste, a uma velocidade de 24 quilómetros por hora, precisou a mesma entidade.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) norte-americano, com sede em Miami, declarou que "condições extremamente perigosas são esperadas para o nordeste da Península de Yucatán a partir de quarta-feira".

Entretanto, e na antecipação da chegada do Delta, as autoridades dos estados de Quintana Roo e de Yucatán (também no sudeste do México) elevaram o nível de alerta da proteção civil.

Foi declarado o estado de alerta laranja em várias localidades e na turística Cancún foi decretado o alerta vermelho, o nível mais elevado, o que está a implicar a retirada de turistas.

De acordo com a Secretaria de Turismo estatal, encontram-se perto de 41 mil turistas na zona onde se prevê o impacto do furacão Delta.

O nível de alerta vermelho decreta, entre outras medidas, que a população permaneça em casa ou em abrigos temporários até ordens contrárias das autoridades e o encerramento das atividades económicas.

Após a passagem pelo território mexicano, os especialistas anteveem que o Delta possa atingir, entre quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã, o sul dos Estados Unidos, num ponto ainda indeterminado dos estados do Texas, Louisiana, Mississipi ou do Alabama.

O Delta é a 26.ª tempestade de uma época de furacões no Atlântico anormalmente agitada, durante a qual vários recordes estão a ser batidos, incluindo o de terem sigo esgotados todos os nomes previstos para estes fenómenos meteorológicos.

Por isso, os meteorologistas começaram a identificar estas tempestades com recurso ao alfabeto grego.