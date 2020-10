Ronaldinho Gaúcho testa positivo

A antiga estrela do futebol brasileiro Ronadinho Gaúcho, Bola de Ouro em 2005, anunciou hoje que testou positivo ao novo coronavírus, especificando que está neste momento assintomático.

"Olá amigos, família e fãs, fiz o teste da covid e o resultado é positivo. Estou bem, estou assintomático até agora", revelou o antigo jogador do FC Barcelona e do Paris Saint-Germain (PSG) através de um vídeo publicado na rede social Instagram.

Ronaldinho, de 40 anos, revelado para o futebol no Grémio, vai permanecer em quarentena num hotel de Belo Horizonte, cidade brasileira onde se encontra por estes dias devido a compromissos publicitários.

O campeão do mundo de 2002 pelo Brasil esteve, entre março e agosto, detido e depois colocado em prisão domiciliar num hotel no Paraguai, com o seu irmão e agente Roberto Assis (que jogou no Sporting e no Estrela da Amadora), devido ao uso de passaporte falsificado.