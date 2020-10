Coreia do Sul regista maior número de casos em mais de 40 dias

A Coreia do Sul registou 155 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número em mais de 40 dias, com um aumento de infeções em hospitais e lares da terceira idade.

Os 155 novos casos anunciados hoje pela Agência de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul elevam o número de infeções desde o início da pandemia para 25.698, que provocaram 455 mortes.

De acordo com as autoridades, 138 dos novos casos são transmissões locais, a maioria com origem na área metropolitana da capital.

Um lar de idosos em Namyangju, a leste de Seul, foi colocado em isolamento depois de mais de 30 trabalhadores e residentes terem apresentado resultados positivos ao teste à covid-19.

Cerca de 120 infeções estão relacionadas com um hospital em Gwangju, uma localidade vizinha.

Pelo menos 17 dos novos casos tiveram origem em chegadas internacionais, incluindo passageiros de França, Kuwait, Nepal, Bangladesh e Japão.

O aumento do número diário de casos acontece uma semana depois de o país ter levantado algumas restrições, para reativar a economia, incluindo a reabertura de discotecas e bares de 'karaoke' e o regresso do público às bancadas nos desportos profissionais.