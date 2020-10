Câmara do Funchal reitera compromisso para com Bombeiros Sapadores

O Vereador Rúben Abreu, que tem o pelouro dos Recursos Humanos na Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, as direcções nacionais e o secretariado regional da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP). O encontro com a comitiva liderada por Fernando Curto, Presidente da ANBP, serviu para abordar questões relativas à carreira dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O autarca refere que “este foi um encontro considerado proveitoso por ambas as partes, tendo constituído uma oportunidade para reforçar a articulação entre a CMF, a ANBP e o SNBP em várias matérias de interesse comum, prestar esclarecimentos importantes e reiterar o compromisso do Município no sentido de continuar a trabalhar para que os Bombeiros Sapadores do Funchal tenham as melhores condições profissionais e operacionais possíveis”, na linha do investimento municipal que tem sido feito ao longo dos últimos anos, inclusive com a contratação de novos profissionais.

A CMF refere que, em 2019, investiu 4,6 milhões de euros na área da Protecção Civil e Bombeiros, só em despesas de operação, sem contar com aquisição de novos equipamentos.