Terra treme em Setúbal e em Coimbra

Dois sismos de 3,9 e 3,3 na escala de Richter foram hoje registados nas estações sísmicas do continente a cerca de 55 quilómetros de Sines, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o instituto, o primeiro sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado às 6h52 com epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, distrito de Setúbal.

O segundo sismo, de 3,3 na escala de Richter, foi registado às 6h58 e também teve epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines.

Em comunicado, o IPMA indica que “não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”.

Já na noite domingo, um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi sentido perto de Góis, no distrito de Coimbra, sem causar danos.

De acordo com o IPMA, o sismo foi registado às 22h30 de domingo nas estações da Rede Sísmica do continente com epicentro a 04 quilómetros a oeste-sudoeste do concelho de Góis, no distrito de Coimbra.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).