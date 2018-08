Sábado foi o dia mais quente dos últimos 18 anos em Portugal continental, tendo registado um valor médio da temperatura média de 32,4 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os valores médios da temperatura máxima, 41,6 graus, e da temperatura mínima, 23,2 graus, foram também os mais altos dos últimos 18 anos.

A temperatura máxima do ar mais alta foi de 46,8 graus e registou-se em Alvega, Abrantes.

Em comunicado, o IPMA adianta que os valores médios da temperatura mínima, que foram superiores a 40 graus em três dias consecutivos (40,1, 40,9, 41,6, respectivamente 2, 3 e 4 de Agosto), confirmam o carácter excepcional deste episódio de calor em Portugal.

Desde 2000, os dias mais quentes em Portugal continental, com uma temperatura média superior a 29 graus, foram: 4 de Agosto de 2018 (32,4), 2 de agosto de 2003 (31,9), 3 de Agosto de 2018 (31,5), 2 de Agosto de 2018 (29,6) e 17 de Junho de 2017 (29,4).

Durante o dia de sábado, os valores de temperatura máxima igual ou superior a 45 graus foram registados em 17 estações quando no dia anterior apenas havia registo em duas estações: Santarém, Alcácer do Sal, Coruche, Alvalade, Pegões, Neves Corvo, Setúbal, Évora, Tomar, Reguengos, Amareleja, Avis, Viana do Alentejo, Portel, Mora e Elvas.

Ainda de acordo com o IPMA, os valores da temperatura máxima estiveram nos 40 graus em mais de 60% das 96 estações de medição de Portugal continental e de 35 graus em mais de 90% das estações.

Hoje, em vários locais do Alentejo, vales dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a temperatura máxima poderá ainda atingir os 45 graus.

Até segunda-feira, a temperatura máxima, em grande parte do território continental, irá registar valores da ordem dos 40 graus.

A partir de segunda-feira, segundo o IPMA, a temperatura máxima deverá registar uma descida, sendo acentuada no litoral oeste e nas regiões do interior na terça-feira.

A temperatura mínima do ar também irá descer, em especial na segunda-feira, com valores abaixo dos 20 graus na generalidade do território a partir de terça-feira.

Os avisos vermelhos devido ao calor mantêm-se até segunda-feira, mas apenas para os distritos de Portalegre e Castelo Branco.

Hoje estão 11 distritos de Portugal continental com alerta vermelho.