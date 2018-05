Primeira mulher comandante de navio patrulha da Marinha tomou hoje posse

A Capitão-Tenente Vânia Carvalho tomou hoje posse como Comandante do NRP Viana do castelo, sucedendo no cargo ao Capitão-Tenente Madaleno Galocha. A cerimónia realizou-se na Base Naval de Lisboa, no Alfeite, a bordo do navio.

Especializada em Hidrografia, a Comandante Vânia Carvalho torna-se assim a primeira mulher a comandar um navio patrulha oceânico da Marinha Portuguesa. De recordar que desde 2006 que a Marinha tem mulheres a comandar navios, em especial lanchas de fiscalização rápida.

A Comandante Vânia Carvalho ingressou na Marinha em 1997, como cadete da Escola Naval. Ao longo dos mais de vinte anos de carreira como Oficial de Marinha desempenhou diversas funções em várias unidades em terra e no mar.

O Navio Patrulha Oceânico Viana do Castelo foi construído nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e foi aumentado ao efectivo dos navios da Armada em 30 de dezembro de 2010. Foi concebido como navio não combatente, e destina-se prioritariamente a exercer funções de autoridade do Estado e a realizar tarefas de interesse público nas áreas de jurisdição ou responsabilidade Nacional e tem uma guarnição de 44 pessoas.