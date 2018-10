Marcelo condecora presidente da Dan Cake com insígnias de Mérito Industrial

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou hoje o presidente da Dan Cake, atribuindo-lhe as insígnias de Grande Oficial de Mérito Industrial, no dia em que a empresa celebrou 40 anos de existência.

Sedeada na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, a empresa Dan Cake, que fabrica tortas, bolachas e tostas, foi criada em 17 de outubro de 1978 pelo moçambicano Kantilal Jamnadas, esta tarde homenageado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de uma visita às instalações da Dan Cake, onde anualmente são produzidas cerca de 32 mil toneladas de produtos da marca, o chefe de Estado fez um discurso em que elogiou o percurso de Kantilal Jamnadas, com quem se cruzou a primeira vez, ainda jovem, em Moçambique.

“Ele já era, como viria depois a mostrar, ao longo de décadas de vida, um líder empresarial. É um homem sonhador, de família e que gosta de servir a comunidade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Kantilal Jamnadas já tinha sido condecorado pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio com a Comenda do Mérito Empresarial mas, segundo justificou o atual chefe de Estado, “é justo ir mais longe”.

“Hoje vou-lhe entregar as insígnias de Grande Oficial do Mérito Industrial, que significa o reconhecimento de que não parou na Comenda. Continuou a progredir. Quem sabe não terei oportunidade de lhe entregar a Grande Cruz, no final da carreira, que não será hoje”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

A Dan Cake tem duas fábricas em Portugal e nelas trabalham cerca de 500 pessoas.

Entretanto, à margem deste evento, quando questionado pelos jornalistas sobre o pedido de demissão do chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, Marcelo Rebelo de Sousa remeteu para a nota publicada na página da Presidência da República.

“O que havia a dizer foi dito no sítio da Presidência da República. A carta [com o pedido de resignação do cargo] foi enviada para o Governo que, nos termos da Constituição, terá de ouvir o senhor Almirante Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e depois apreciar em Conselho de Ministros essa matéria e, se for caso disso, apresentar uma proposta ao Presidente”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, escusando-se a tecer mais comentários.

O pedido de exoneração de Rovisco Duarte ocorre dois dias depois da tomada de posse do novo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, na sequência da demissão de José Azeredo Lopes do cargo.