Mais de 700 bombeiros continuam o combate chamas em Monchique

O incêndios na serra de Monchique, distrito de Faro, está a ser combatido por mais de 700 bombeiros e 193 veículos, mantendo-se as duas frentes de fogo activas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

“Neste momento temos duas frentes de fogo activas”, disse à Lusa a mesma fonte, acrescentando que o incêndio na localidade da Perna da Negra está a ser combatido por 720 operacionais e 193 veículos.

O CDOS de Faro afirmou ainda que o “vento constante” não ajudou os operacionais no terreno e que durante a manhã de hoje “vai fazer-se o reconhecimento do terreno, com a luz do dia para ver a área no seu todo”.

A GNR informou à Lusa que a estrada nacional 266 continua fechada.

“A estrada nacional 266 continua fechada, desde o quilómetro zero até ao 22”, disse à Lusa fonte da GNR.

Por outro lado, a estrada municipal 501, que se encontrava interditada devido ao incêndio que lavra desde sexta-feira na serra de Monchique, foi hoje reaberta por volta das 04h30.

Dominado fogo em Samora Correia

A madrugada deste domingo foi ainda marcar da por um incêndio, mais a norte, no distrito de Santarém.

O fogo que lavrava desde as 13:08 de sábado na freguesia de Samora Correia (Pancas), no concelho de Benavente, foi dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

“O fogo foi dominado às 04:27”, disse a mesma fonte.

O incêndio em Samora Correia, distrito de Santarém, é combatido neste momento por 192 bombeiros e 61 viaturas, acrescentou a fonte do CDOS.

Por volta das 01h20 a “estrada nacional 118 foi reaberta”, afirmou à Lusa fonte da GNR, acrescentando já não existir qualquer condicionamento na estrada nacional 119 e no Itinerário Complementar 3 (IC3), na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.