Aproximação da tempestade tropical Helene aos Açores “já se faz notar”

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) assinalou em nota enviada esta manhã à imprensa que a passagem do furacão Helene “já se faz sentir” nos Açores, embora como tempestade tropical.

“A aproximação desta tempestade tropical já se faz notar com a ocorrência de alguma precipitação e um ligeiro aumento da intensidade do vento e da agitação marítima”, sublinha o IPMA.

Às 09:00 dos Açores (menos uma hora que Lisboa), o centro da tempestade localizava-se a 374 quilómetros a oeste-sudoeste da ilha das Flores, no grupo ocidental do arquipélago dos Açores.

“Assim e, de acordo com a trajetória prevista até esta hora, o Helene deverá passar muito perto ou sobre o grupo ocidental na noite de sábado/madrugada de domingo, com uma probabilidade elevada (superior a 90%)”, concretiza o IPMA.

Para o grupo ocidental - Flores e Corvo - mantém-se a previsão de “precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora e agitação marítima que poderá atingir os oito a 12 metros”.

No grupo central - Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge - “deverá também verificar-se um agravamento do vento, precipitação e agitação marítima, mas com menor intensidade”, ao passo que o grupo oriental - São Miguel e Santa Maria - “deverá ser o menos afetado pela tempestade”.